Грузия предложила себя в качестве посредника в переговорах Армении и Азербайджана

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после встречи с премьерами Азербайджана и Армении заявил, что его страна готова быть посредником в переговорах Еревана и Баку о нормализации отношений.

Об этом сообщает армянская служба "Радио Свобода" та "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

Премьер Армении Никол Пашинян и премьер Азербайджана Али Асадов приезжали в Тбилиси в рамках форума "Шелковый путь". Вечером в четверг состоялась их встреча с участием грузинского премьера Ираклия Гарибашвили, детали которой не обнародовали. Переговоры лидеров продолжались несколько часов.

После того на совместном брифинге с Асадовым Гарибашвили заявил, что Грузия готова стать посредником в переговорах Армении и Азербайджана о нормализации отношений.

"Как беспристрастный, нейтральный, объективный посредник и друг обеих стран, Грузия заинтересована в установлении устойчивого мира в нашем регионе, я лично как глава правительства готов принять в этом участие", – заявил Гарибашвили.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время своей недавней поездки в Грузию говорил, что рассматривает Тбилиси как площадку для переговоров. Напомним, Алиев не поехал на встречу европейского политического сообщества в Гранаде, где планировалась его встреча с Пашиняном при посредничестве ЕС, Германии и Франции.

Премьер Армении тогда отреагировал словами, что Азербайджан, похоже, хочет "нейтрализовать" уже согласованные принципы.

Ранее на этой неделе министры иностранных дел Азербайджана и Армении провели переговоры в Тегеране с участием Ирана, Турции и России.