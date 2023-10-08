Алієв запропонував Грузію для посередництва між Азербайджаном і Вірменією

Президент Азербайджану Ільхам Алієв під час візиту до Грузії заявив про готовність до укладання мирної угоди між Баку та Єреваном, аби "встановити мир" на Південному Кавказі.

Про це Алієв сказав у Тбілісі на пресконференції з грузинським прем’єром Іраклієм Гарібашвілі, пише "Європейська правда" з посиланням на азербайджанське інформагентство АЗЕРТАДЖ.

Алієв нагадав про те, що Азербайджау вдалось відновити свою територіальну цілісність після операції проти невизнаного Нагірного Карабаху.

"Тепер ми повинні активно працювати над підписанням мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном. Якщо ми досягнемо в цьому успіху, і я на це сподіваюсь, то на Південному Кавказі виникне абсолютно нова політична ситуація", – зазначив він.

Лідер Азербайджану сказав, що вітає посередницькі зусилля різних сторін для досягнення мирної угоди між Баку та Єреваном, "якщо вони не односторонні й не упереджені".

"Але, на мій погляд, найправильнішим вибором у цьому відношенні з урахуванням як історичних відносин, так і географічного фактора, точно мала б бути Грузія… Гадаю, цього ж підходу ми маємо очікувати від Вірменії", – додав Алієв.

У вересні Азербайджан відновив контроль над сепаратистським регіоном Нагірного Карабаху під час 24-годинної військової операції, яка спровокувала втечу більшості зі 120 тисяч етнічних вірмен цієї території до Вірменії.

Європейські лідери, які відіграють все більшу роль у врегулюванні ситуації на Кавказі, сподівалися провести в Іспанії першу зустріч між президентом Азербайджану та главою уряду Вірменії після наступу Баку на Карабах.

Але азербайджанський президент Ільхам Алієв відмовився від переговорів і не приїхав у Гранаду. Також на саміт у Гранаді не поїхав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який підтримує Азербайджан у його протистоянні з Вірменією.