Естонія позбавила дозволів на зброю трьох активних захисників радянського танка-пам’ятника у Нарві

Естонія позбавила дозволів на володіння вогнепальною зброєю трьох осіб, які активно протестували проти демонтажу радянського танка-пам’ятника у Нарві.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Після акцій протесту, пов’язаних із демонтажем радянського танка у Нарві та інших символів радянської доби, правоохоронні органи відкликали дозволи на володіння зброєю трьох осіб-резидентів повіту Іда-Вірумаа. Рішення пояснили тим, що ці особи активно протестували проти демонтажу танка і "загрожували громадському порядку і нацбезпеці".

Один з чоловіків – Станіслав, прізвище якого не згадують, оскаржив рішення у суді, наполягаючи, що правоохоронці не надали доказів того, як саме він загрожує нацбезпеці Естонії.

Адміністративний суд Тарту не задовольнив позов і погодився з правоохоронцями. Суд вирішив, що оскільки позивача затримали правоохоронці з метою запобігання організації та участі у масових заворушеннях, то він як власник вогнепальної зброї міг становити загрозу для громадського порядку і національної безпеки Естонії.

Суд також зауважив у рішенні, що радянський танк є спадщиною періоду радянської окупації, а з початку повномасштабної війни Росії проти України став символом і її теперішньої агресії.

Нагадаємо, Нарва, що стоїть фактично на кордоні Естонії з Росією, є найбільш російськомовним містом Естонії.

Минулого року за розпорядженням уряду у Нарві й околицях перенесли шість монументів із радянською військовою символікою, у тому числі танк Т-34, попри невдоволення багатьох містян. Танк відвезли у військовий музей неподалік від столиці.

Згодом Нарва не захотіла виставляти підбитий російський танк, який привезли з України як музейний експонат.

Нещодавно у місті виписали штраф чоловіку за шапку з гербом СРСР.

Детальніше про особливості естонської Нарви – у відеоблозі "ЄвроПравди":

