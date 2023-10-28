Эстония лишила разрешений на оружие трех активных защитников советского танка в Нарве

Эстония лишила разрешений на владение огнестрельным оружием трех человек, которые активно протестовали против демонтажа советского танка-памятника в Нарве.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

После акций протеста, связанных с демонтажем советского танка в Нарве и других символов советской эпохи, правоохранительные органы отозвали разрешения на владение оружием трех человек-резидентов уезда Ида-Вирумаа. Решение объяснили тем, что эти лица активно протестовали против демонтажа танка и "угрожали общественному порядку и нацбезопасности".

Один из мужчин – Станислав, фамилия которого не упоминается, обжаловал решение в суде, настаивая, что правоохранители не предоставили доказательств того, как именно он угрожает нацбезопасности Эстонии.

Административный суд Тарту не удовлетворил иск и согласился с правоохранителями. Суд решил, что поскольку истца задержали правоохранители с целью предотвращения организации и участия в массовых беспорядках, то он как владелец огнестрельного оружия мог представлять угрозу для общественного порядка и национальной безопасности Эстонии.

Суд также отметил в решении, что советский танк является наследием периода советской оккупации, а с начала полномасштабной войны России против Украины стал символом и ее нынешней агрессии.

Напомним, Нарва, расположенная фактически на границе Эстонии с Россией, является наиболее русскоязычным городом Эстонии.

В прошлом году по распоряжению правительства в Нарве и окрестностях перенесли шесть монументов с советской военной символикой, в том числе танк Т-34, несмотря на недовольство многих горожан. Танк отвезли в военный музей неподалеку от столицы.

Впоследствии Нарва не захотела выставлять подбитый российский танк, который привезли из Украины как музейный экспонат.

Недавно в городе выписали штраф мужчине за шапку с гербом СССР.

Подробнее об особенностях эстонской Нарвы – в видеоблоге "ЕвроПравды":