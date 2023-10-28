В ОП оголосили про завершення першої сесії зустрічі з підготовки саміту "Формули миру"

На Мальті завершилась перша сесія про зустрічі зовнішньополітичних радників і радників з питань національної безпеки з підготовки саміту щодо української "формули миру".

Про це у Telegram написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє "Європейська правда".

"Завершуємо першу сесію зустрічі на Мальті. І далі – готуємося до другої. Маємо важливі аргументи та пропозиції", – зазначив він.

За словами глави ОПУ, Україна разом із партнерами представили п'ять пунктів української Формули миру, над якими працювали робочі групи, і своє бачення імплементації.

Україна націлена на "цілком конкретні результати" – Глобальний саміт миру лідерів держав, додав Єрмак.

Нагадаємо, в Офісі президента заявили, що у зустрічі на Мальті беруть участь понад 65 країн – суттєво більше, аніж у попередній зустрічі в Саудівській Аравії. Перелік країн-учасниць ще не розкривали.

Однак стало відомо, що у зустрічі вперше бере участь Вірменія.