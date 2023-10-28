Вірменія вперше бере участь у зустрічі з підготовки саміту "Формули миру"

Вірменія вперше є учасницею зустрічі з підготовки саміту щодо української "формули миру", яка цього разу проходить на Мальті.

Про це повідомляє вірменська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

На зустріч, що проходить на рівні зовнішньополітичних радників та радників з питань національної безпеки, від Вірменії вирушив секретар Ради безпеки Армен Григорян.

У вересні цього року Вірменія вперше передала Україні гуманітарну допомогу – її привезла під час візиту дружина прем’єра Вірменії Нікола Пашиняна.

Згодом на початку жовтня Пашинян і президент України Володимир Зеленський вперше зустрілися на полях саміту Європейської політичної спільноти у Гранаді.

Нагадаємо, в Офісі президента заявили, що у зустрічі на Мальті беруть участь понад 65 країн – суттєво більше, аніж у попередній зустрічі в Саудівській Аравії. Перелік країн-учасниць ще не розкривали.