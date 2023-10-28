В ОП объявили о завершении первой сессии встречи по подготовке саммита "Формулы мира"

На Мальте завершилась первая сессия о встрече внешнеполитических советников и советников по вопросам национальной безопасности по подготовке саммита по украинской "формуле мира".

Об этом в Telegram написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает "Европейская правда".

"Завершаем первую сессию встречи на Мальте. И дальше – готовимся ко второй. Есть важные аргументы и предложения", – отметил он.

По словам главы ОПУ, Украина вместе с партнерами представили пять пунктов украинской Формулы мира, над которыми работали рабочие группы, и свое видение имплементации.

Украина нацелена на "вполне конкретные результаты" – Глобальный саммит мира лидеров государств, добавил Ермак.

Напомним, в Офисе президента заявили, что во встрече на Мальте принимают участие более 65 стран – существенно больше, чем в предыдущей встрече в Саудовской Аравии. Перечень стран-участниц еще не раскрывали.

В то же время стало известно, что во встрече впервые принимает участие Армения.