Зеленський на першій зустрічі з Пашиняном обговорив ситуацію на Південному Кавказі

Президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, що відбулася на полях саміту Європейської політичної спільноти у Гранаді.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український лідер повідомив у Twitter (X).

За його словами, вони обговорили безпекову ситуацію на Південному Кавказі. Зеленський наголосив, що Київ зацікавлений у стабільності регіону та дружніх відносинах із його країнами.

During our first-ever meeting, Armenian Prime Minister @NikolPashinyan and I focused on the security situation in the South Caucasus. Ukraine is interested in the region’s stability and friendly relations with its nations. We also discussed our bilateral cooperation and… pic.twitter.com/xtOB2XvXsl