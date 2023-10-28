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У Парижі зібралась пропалестинська акція попри заборону

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Субота, 28 жовтня 2023, 18:38

У французькій столиці Парижі на площі Шатле зібралась пропалестинська демонстрація, незважаючи на те, що напередодні вона була заборонена префектом паризької поліції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Демонстранти скандували: "Ми всі діти Гази!", "Ізраїль – вбивця, Макрон – співучасник!", а також "Ізраїль, забирайся геть, Палестина не твоя!".

 
Le Figaro

На акцію зібралось кілька сотень учасників, серед яких низка лівих і ультралівих депутатів.

Поліція оточила демонстрантів, а прилеглі станції метро були зачинені.

 
Le Figaro

В паризькому управлінні поліції повідомили, що оштрафували 80 демонстрантів.

Нагадаємо, у суботу тисячі людей зібралися на пропалестинську демонстрацію в центрі Лондона.

А в Берліні напередодні поліція розігнала кілька пропалестинських демонстрацій.

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