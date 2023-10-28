В Париже собралась пропалестинская акция, несмотря на запрет

Во французской столице Париже на площади Шатле собралась пропалестинская демонстрация, несмотря на то, что накануне она была запрещена префектом парижской полиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Демонстранты скандировали: "Мы все дети Газы!", "Израиль – убийца, Макрон – соучастник!", а также "Израиль, убирайся вон, Палестина не твоя!".

Le Figaro

На акцию собралось несколько сотен участников, среди которых ряд левых и ультралевых депутатов.

Полиция окружила демонстрантов, а близлежащие станции метро были закрыты.

Le Figaro

В парижском управлении полиции сообщили, что оштрафовали 80 демонстрантов.

Напомним, в субботу тысячи людей собрались на пропалестинскую демонстрацию в центре Лондона.

А в Берлине накануне полиция разогнала несколько пропалестинских демонстраций.

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