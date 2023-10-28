У центрі Лондона пройшла багатотисячна пропалестинська акція

У центрі британської столиці Лондона у суботу, 28 жовтня, тисячі людей зібралися на пропалестинську демонстрацію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Учасники акції вимагали від британського уряду до закликів припинити вогонь на тлі того, як Ізраїль активізував свої повітряні і наземні атаки на сектор Гази.

Reuters

Reuters

Reuters

Демонстрація була організована Кампанією солідарності з Палестиною.

Напередодні акції лондонська поліція попередила, що злочинам на ґрунті ненависті немає місця, і заявила, що дві тисячі поліцейських будуть чергувати по всьому місту.

Були запроваджені спеціальні заходи, що обмежували протести навколо посольства Ізраїлю.

Раніше стало відомо, що в Стамбулі готують великий пропалестинський мітинг, на якому виступить з промовою президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Читайте також: Європейський фронт ізраїльської війни: як пропалестинські протести розкололи ЄС.