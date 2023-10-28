У центрі Лондона пройшла багатотисячна пропалестинська акція
Субота, 28 жовтня 2023, 17:01
У центрі британської столиці Лондона у суботу, 28 жовтня, тисячі людей зібралися на пропалестинську демонстрацію.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Учасники акції вимагали від британського уряду до закликів припинити вогонь на тлі того, як Ізраїль активізував свої повітряні і наземні атаки на сектор Гази.
Демонстрація була організована Кампанією солідарності з Палестиною.
Напередодні акції лондонська поліція попередила, що злочинам на ґрунті ненависті немає місця, і заявила, що дві тисячі поліцейських будуть чергувати по всьому місту.
Були запроваджені спеціальні заходи, що обмежували протести навколо посольства Ізраїлю.
Раніше стало відомо, що в Стамбулі готують великий пропалестинський мітинг, на якому виступить з промовою президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
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