Посли країн ЄС у Москві вшанували пам’ять жертв політичних репресій

Посли країн ЄС у неділю поклали квіти до Соловецького каменю в Москві напередодні дня пам’яті жертв політичних репресій, який у РФ відзначається 30 жовтня.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомило представництво ЄС у Росії.

Зазначається, що представник Євросоюзу в Росії Ролан Галараг разом із послами країн ЄС та країн-однодумців поклав квіти до Соловецького каменю.

"Соловецький камінь, привезений з території Соловецького табору особливого призначення, – символ сталінського політичного терору і нагадування про те, що немає нічого ціннішого за свободу і права людини", – йдеться в повідомленні.

Накануне Дня памяти жертв политических репрессий #ПосолЕС в России Р. #Галараг вместе с послами стран ЕС и стран-единомышленников возложил цветы к Соловецкому камню.



Чтобы ужасы политического террора не повторялись, нужно сохранить память о миллионах невинных жертв репрессий. pic.twitter.com/QUIZND2yx8 — Евросоюз (@EUinRussia) October 29, 2023

Російські ЗМІ пишуть, що біля Соловецького каменю були зокрема посли США, Франції, Іспанії, Нідерландів, Польщі та інших країн.

Соловецький камінь був встановлений у Москві в жовтня 1990 року за ініціативи правозахисної групи "Меморіал", яку російська влада ліквідувала в грудні 2021-го. Він вважається найстарішим і одним із найвідоміших пам'ятників жертвам політичних репресій у Радянському Союзі.

Пам’ятник є гранітною брилою, яку привезли з території колишнього Соловецького табору, що вважається символом ГУЛАГу й радянського державного терору загалом. Він розташований на Луб'янській площі, навпроти будівлі органів держбезпеки СРСР і РФ.

Нагадаємо, цього тижня Міністерство закордонних справ Литви викликало тимчасового повіреного у справах Росії Александра Йолкіна через руйнування в російському місті Владімір меморіальної дошки на честь ексголови литовського МЗС, архиєпископа Мечисловаса Рейніса.