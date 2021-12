США і ЄС засудили закриття у Росії організації, що досліджувала політичні репресії в СРСР

США і Євросоюз у своїх заявах засудили рішення російських органів влади закрити правозахисний центр "Меморіал", що займався дослідженням політичних репресій в СРСР.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"ЄС висловлює жаль з приводу рішення Верховного суду РФ ліквідувати "Міжнародний меморіал", що відігравав важливу роль у захисті пам’яті про політичні репресії і порушення прав людини", - заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

The EU strongly deplores the Russian Supreme Court decision to liquidate #Memorial International, which has an important role in protecting

the memory of political repression & violation of human rights.



