Послы стран ЕС в Москве почтили память жертв политических репрессий

Послы стран ЕС в воскресенье возложили цветы к Соловецкому камню в Москве накануне дня памяти жертв политических репрессий, который в РФ отмечается 30 октября.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщило представительство ЕС в России.

Отмечается, что представитель Евросоюза в России Ролан Галараг вместе с послами стран ЕС и стран-единомышленников возложил цветы к Соловецкому камню.

"Соловецкий камень, привезенный с территории Соловецкого лагеря особого назначения, – символ сталинского политического террора и напоминание о том, что нет ничего ценнее свободы и прав человека", – говорится в сообщении.

Накануне Дня памяти жертв политических репрессий #ПосолЕС в России Р. #Галараг вместе с послами стран ЕС и стран-единомышленников возложил цветы к Соловецкому камню.



Чтобы ужасы политического террора не повторялись, нужно сохранить память о миллионах невинных жертв репрессий. pic.twitter.com/QUIZND2yx8 — Евросоюз (@EUinRussia) October 29, 2023

Российские СМИ пишут, что у Соловецкого камня были в частности послы США, Франции, Испании, Нидерландов, Польши и других стран.

Соловецкий камень был установлен в Москве в октябре 1990 года по инициативе правозащитной группы "Мемориал", которую российские власти ликвидировали в декабре 2021-го. Он считается старейшим и одним из самых известных памятников жертвам политических репрессий в Советском Союзе.

Памятник представляет собой гранитную глыбу, которую привезли с территории бывшего Соловецкого лагеря, который считается символом ГУЛАГа и советского государственного террора в целом. Он расположен на Лубянской площади, напротив здания органов госбезопасности СССР и РФ.

Напомним, на этой неделе Министерство иностранных дел Литвы вызвало временного поверенного в делах России Александра Елкина из-за разрушения в российском городе Владимир мемориальной доски в честь экс-главы литовского МИД, архиепископа Мечисловаса Рейниса.