Туреччина заявила про півтисячі антитерористичних операцій по всій країні 

В уряді Туреччини заявили, що силовики провели майже пів тисячі операцій проти мережі Робітничої партії Курдистану (РПК), яку Анкара вважає терористичною, ймовірно у відповідь на нещодавній теракт.

Про це повідомляє Anadolu, пише "Європейська правда".

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая заявив, що на ранок 3 жовтня силовики провели 466 операцій проти терористичної мережі у більше десятка провінцій, у яких брали участь 13,5 тисяч правоохоронців.

Під час цих заходів затримали 55 підозрюваних у причетності до мережі.

У повідомленні не уточнюють, чи є ці заходи безпосередньо відповіддю на теракт в Анкарі 1 жовтня, коли двоє зловмисників приїхали до входу в будівлю МВС і один підірвав себе.

У понеділок Туреччина заявила про авіаудари по курдах в Іраку.