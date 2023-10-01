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В Анкарі повідомляють про теракт з вибухівкою під будівлею МВС, є постраждалі

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Неділя, 1 жовтня 2023, 11:09

В Анкарі стався вибух поблизу будівлі Міністерства внутрішніх справ, відомство заявило про теракт.

Про це повідомляє Anadolu, пише "Європейська правда".

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая заявив, що винуватцями нападу є двоє осіб, що прибули на легковому авто. 

Evrim Aydin – AA
Evrim Aydin – AA

"Близько 9-30 двоє терористів прибули на легковому автомобілі до в’їзду у Головний директорат безпеки нашого міністерства та здійснили атаку з вибухівкою. Один з терористів підірвав себе, другого нейтралізували", – заявив він.

За його словами, внаслідок інциденту двоє правоохоронців отримали незагрозливі для життя поранення. 

Прокуратура Анкари почала розслідування інциденту.

Нагадаємо, раніше цього тижня внаслідок стрілянини в нідерландському місті Роттердам загинули троє людей, серед них 14-річна дитина.

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