В Анкарі повідомляють про теракт з вибухівкою під будівлею МВС, є постраждалі
Неділя, 1 жовтня 2023, 11:09
В Анкарі стався вибух поблизу будівлі Міністерства внутрішніх справ, відомство заявило про теракт.
Про це повідомляє Anadolu, пише "Європейська правда".
Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая заявив, що винуватцями нападу є двоє осіб, що прибули на легковому авто.
"Близько 9-30 двоє терористів прибули на легковому автомобілі до в’їзду у Головний директорат безпеки нашого міністерства та здійснили атаку з вибухівкою. Один з терористів підірвав себе, другого нейтралізували", – заявив він.
За його словами, внаслідок інциденту двоє правоохоронців отримали незагрозливі для життя поранення.
❝İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist, bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir❞— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 1, 2023
❝Açılan ateş sırasında 2 emniyet mensubumuz hafif… pic.twitter.com/RtaAddyEkw
Прокуратура Анкари почала розслідування інциденту.
Нагадаємо, раніше цього тижня внаслідок стрілянини в нідерландському місті Роттердам загинули троє людей, серед них 14-річна дитина.