Туреччина завдала авіаударів по курдах в Іраку після нападу смертника в Анкарі

Туреччина завдала авіаударів на півночі Іраку та заявила, що знищила 20 об'єктів забороненого в країні курдського угруповання після теракту в Анкарі.

Про це, як повідомило агентство Anadolu, оголосило Міністерство оборони Туреччини в неділю, пише "Європейська правда".

У міністерстві зазначили, що турецькі військові здійснили авіаудари по базах Робітничої партії Курдистану (РПК), яку Анкара вважає терористичною, на півночі Іраку в Гарі, Хакурку, Метіні та Канділі.

"В результаті авіаударів знищено загалом 20 об'єктів, що складаються з печер, притулків, бункерів, укриттів та складів, які використовує сепаратистська терористична організація, в яких, ймовірно, ховалися високопоставлені члени терористичної організації", – йдеться у повідомленні Міноборони Туреччини.

У неділю терорист-смертник підірвав вибуховий пристрій біля входу в будівлю МВС в Анкарі. Поранення зазнали двоє поліцейських. Іншого нападника убила поліція.

Євросоюз засудив теракт у столиці Туреччини біля будівлі Міністерства внутрішніх справ.

РПК, яка має бази на півночі Іраку, взяла на себе відповідальність за теракт.

Туреччина провела численні транскордонні наступальні операції проти РПК на півночі Іраку.