Турция заявила о полутысяче антитеррористических операций по всей стране
В правительстве Турции заявили, что силовики провели почти полтысячи операций против сети Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической, вероятно в ответ на недавний теракт.
Об этом сообщает Anadolu, пишет "Европейская правда".
Министр внутренних дел Али Ерликая заявил, что на утро 3 октября силовики провели 466 операций против террористической сети в более десятка провинций, в которых принимали участие 13,5 тысяч правоохранителей.
Во время этих мероприятий задержали 55 подозреваемых в причастности к сети.
В сообщении не уточняют, являются ли эти меры непосредственно ответом на теракт в Анкаре 1 октября, когда двое злоумышленников приехали ко входу в здание МВД и один подорвал себя.
В понедельник Турция заявила об авиаударах по курдам в Ираке.