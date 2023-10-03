Турция заявила о полутысяче антитеррористических операций по всей стране

В правительстве Турции заявили, что силовики провели почти полтысячи операций против сети Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической, вероятно в ответ на недавний теракт.

Об этом сообщает Anadolu, пишет "Европейская правда".

Министр внутренних дел Али Ерликая заявил, что на утро 3 октября силовики провели 466 операций против террористической сети в более десятка провинций, в которых принимали участие 13,5 тысяч правоохранителей.

Во время этих мероприятий задержали 55 подозреваемых в причастности к сети.

В сообщении не уточняют, являются ли эти меры непосредственно ответом на теракт в Анкаре 1 октября, когда двое злоумышленников приехали ко входу в здание МВД и один подорвал себя.

В понедельник Турция заявила об авиаударах по курдам в Ираке.