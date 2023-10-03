У Туреччині потрапили в ДТП туристи зі Швейцарії, є загиблі
Вівторок, 3 жовтня 2023, 10:15
У турецькій курортній провінції Анталія потрапив у ДТП мікроавтобус зі швейцарськими туристами, внаслідок чого одна жінка загинула.
Про це повідомляє Anadolu, пише "Європейська правда".
Мікроавтобус з 11 туристами зі Швейцарії, який віз їх з аеропорту Анталії до готелю у курортному місті Манавгат, врізвався у вантажівку, запарковану на узбіччі.
44-річна туристка внаслідок інциденту загинула, десятеро інших і водій отримали поранення.
Нагадаємо, у липні в Анталії загинула у ДТП гід-українка.
В середині вересня українці виявилися серед постраждалих в ДТП у Чорногорії та Австрії.
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