У Чорногорії в смертельній ДТП з автобусом постраждали кілька українців

Щонайменше двоє людей загинули внаслідок ДТП з автобусом на трасі Цетинє – Будва у Чорногорії, в аварії також постраждали українці.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Pobjeda.

За попередніми даними поліції, в автобусі, який з'їхав з дороги та впав у прірву, було від 30 до 35 пасажирів. Загинули громадянин Великої Британії та дев'ятнадцятирічна дівчина з Чорногорії.

Pobjeda

Vijesti

Серед кількох постраждалих громадян України тяжкі тілесні ушкодження отримав чоловік, який перебуває в дуже важкому стані в реанімації. Йому ампутували ліву кінцівку.

Водія автобуса арештували за наказом прокурора Головної державної прокуратури в Цетинє за підозрою у скоєнні серйозного злочину – порушення безпеки дорожнього руху.

Як заявили правоохоронці, ДТП, найімовірніше, сталася внаслідок того, що водій з невідомої поки що причини не впорався з керуванням автобусом і, прорвавши захисну огорожу, приземлився в прірву глибиною близько 20 метрів.

Раніше повідомлялося, що міжнародний автобус розбився поблизу австрійського селища Міхельдорф, внаслідок чого загинула жінка. Серед пасажирів були і українці.

Перед цим стало відомо, що на трасі поблизу Растенфельда у Нижній Австрії сталася серйозна аварія, коли шкільний автобус впав з мосту.

Перед цим на виїзді з Греції до Північної Македонії сталася серйозна ДТП за участю сербського туристичного автобуса та двох легковиків.