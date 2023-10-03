В Турции попали в ДТП туристы из Швейцарии, есть погибшие

В турецкой курортной провинции Анталия попал в ДТП микроавтобус со швейцарскими туристами, в результате чего одна женщина погибла.

Об этом сообщает Anadolu, пишет "Европейская правда".

Микроавтобус с 11 туристами из Швейцарии, который вез их из аэропорта Анталии в отель в курортном городе Манавгат, врезался в грузовик, запаркованный на обочине.

Anadolu

44-летняя туристка в результате инцидента погибла, десять других и водитель получили ранения.

Напомним, в июле в Анталии погибла в ДТП гид-украинка.

В середине сентября украинцы оказались среди пострадавших в ДТП в Черногории и Австрии.