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В Турции попали в ДТП туристы из Швейцарии, есть погибшие

Вторник, 3 октября 2023, 10:15

В турецкой курортной провинции Анталия попал в ДТП микроавтобус со швейцарскими туристами, в результате чего одна женщина погибла.

Об этом сообщает Anadolu, пишет "Европейская правда".

Микроавтобус с 11 туристами из Швейцарии, который вез их из аэропорта Анталии в отель в курортном городе Манавгат, врезался в грузовик, запаркованный на обочине.

Anadolu
Anadolu

44-летняя туристка в результате инцидента погибла, десять других и водитель получили ранения.

Напомним, в июле в Анталии погибла в ДТП гид-украинка.

В середине сентября украинцы оказались среди пострадавших в ДТП в Черногории и Австрии.

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Турция Швейцария инциденты