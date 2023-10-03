КС Грузії почав з’ясовувати, чи порушила президентка закон не погодженими з урядом візитами 

Конституційний суд Грузії починає розгляд питання про те, чи порушила основний закон президентка Саломе Зурабішвілі, вирушивши у закордонні візити без згоди уряду.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

КС почав розгляд о 12 годині. Зурабішвілі особисто не прийшла на засідання, замість неї присутні двоє її представників.

Предметом розгляду є "можливе порушення підпункту "а" пункту 1 ст. 52 конституції Грузії у зв’язку зі здійсненням президенткою Грузії представницьких повноважень у зовнішніх відносинах без згоди уряду Грузії, що виражалося у здійсненні робочих візитів за кордон та проведенні робочих зустрічей і перемовин з офіційними особами", – йдеться у повідомленні суду.

Як відомо, процедуру ініціювала правляча партія "Грузинська мрія". У разі визнання судом, що дії Зурабішвілі є порушенням, партія ініціює голосування за імпічмент у парламенті.

Втім, у "Грузинської мрії" не вистачає необхідних для схвалення 100 голосів. Оголосити імпічмент Зурабішвілі вийде лише за умови, що правлячій більшості вдасться залучити частину депутатів від опозиції.

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