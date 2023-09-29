Президентка Грузії: Якщо Україна не встоїть, РФ нападе на нас або країни Балтії

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вважає, що Росія нападе на Грузію або країни Балтії, якщо Україна не встоїть.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила в інтерв'ю литовському телеканалу LRT.

За словами Зурабішвілі, під загрозою вся Європа, сама демократія та її майбутнє. Вона назвала найважливішою битву, яка зараз ведеться в Україні, додавши, що Україна виграє цю битву, оскільки Київ чинив опір так довго, що решті світу це здавалося неможливим.

"Чия черга настане? Нас або вас. Ви вже сказали нам, що ми наступні, якщо Росія не зупиниться на Україні. У нашій країні на окупованих територіях знаходяться російські військові бази", – пояснила Зурабішвілі.

На думку президентки Грузії, перший раунд лідер РФ Владімір Путін уже програв, і тепер необхідно, щоб перемогла Україна, що, вважає вона, приведе всіх до перемоги і допоможе забезпечити мир і стабільність

"Стійкість і мужність, які демонструють Україна та її президент, показують усьому світу, що вони здатні протистояти військовій могутності Росії, протистояти російській армії, принизити російську армію. Тому що все, що відбувається – зміна воєначальників, нескінченні зміни військової стратегії, справа Пригожина – показує, що російський президент не зміг реалізувати ті амбіції, які він ставив перед собою, і продовжує не військову війну, а війну на кшталт КДБ", – додала Зурабішвілі.

Раніше повідомлялося, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вирушила в чергове європейське турне, яке не схвалив уряд країни.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що уряд Грузії не дав згоди на близько десятка візитів президентки, запланованих на наступні місяці. Попри це 31 серпня Саломе Зурабішвілі все одно вилетіла до ЄС, анонсувавши початок турне за надання Грузії статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Керівна партія "Грузинська мрія" після того пригрозила їй імпічментом за порушення конституції, але невдовзі визнала, що не має для цього достатньо голосів у парламенті.

У відповідь Зурабішвілі заявила, що планує продовжити закордонні візити, на які уряд не дав їй згоди та за які погрожує процедурою імпічменту.

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