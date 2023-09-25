Президентка Грузії вирушила в нове європейське турне без схвалення уряду

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вирушила в чергове європейське турне, яке не схвалив уряд країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал "Новини-Грузія".

У понеділок, 25 вересня, у Зурабішвілі заплановані переговори з президентом Естонії Аларом Карісом у Таллінні.

Після цього 26 вересня вона вирушить до Риги на зустріч із президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом, а 27 вересня – проведе переговори з президентом Литви Гітанасом Науседою у Вільнюсі.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що уряд Грузії не дав згоди на близько десятка візитів президентки, запланованих на наступні місяці.

Попри це 31 серпня Саломе Зурабішвілі все одно вилетіла до ЄС, анонсувавши початок турне за надання Грузії статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Керівна партія "Грузинська мрія" після того пригрозила їй імпічментом за порушення конституції, але невдовзі визнала, що не має для цього достатньо голосів у парламенті.

У відповідь Зурабішвілі заявила, що планує продовжити закордонні візити, на які уряд не дав їй згоди та за які погрожує процедурою імпічменту.

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