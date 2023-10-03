КС Грузии начал выяснять, нарушила ли президент закон не согласованными с правительством визитами

Конституционный суд Грузии начинает рассмотрение вопроса о том, нарушила ли основной закон президент Саломе Зурабишвили, отправившись в зарубежные визиты без согласия правительства.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

КС начал рассмотрение в 12 часов. Зурабишвили лично не пришла на заседание, вместо нее присутствуют двое ее представителей.

Предметом рассмотрения является "возможное нарушение подпункта "а" пункта 1 ст. 52 конституции Грузии в связи с осуществлением президентом Грузии представительских полномочий во внешних отношениях без согласия правительства Грузии, что выражалось в осуществлении рабочих визитов за границу и проведении рабочих встреч и переговоров с официальными лицами", – говорится в сообщении суда.

Как известно, процедуру инициировала правящая партия "Грузинская мечта". В случае признания судом, что действия Зурабишвили являются нарушением, партия инициирует голосование за импичмент в парламенте.

Впрочем, у "Грузинской мечты" не хватает необходимых для одобрения 100 голосов. Объявить импичмент Зурабишвили получится только при условии, что правящему большинству удастся привлечь часть депутатов от оппозиции.

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