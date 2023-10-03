Словаччина: партія, що має "золоту акцію" у формуванні уряду, допускає коаліцію і без Фіцо 

Партія "Голос" експрем'єра Словаччини Петера Пеллегріні, від вибору якої залежить формат нового уряду, допускає участь у коаліції і з переможцем виборів, антиукраїнською партією Smer-SD, і в інших форматах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство TASR.

Петер Пеллегріні у коментарі ЗМІ після зустрічі з президенткою заявив, що його партія поки не виключає ніяких форматів уряду, хоча спершу почне переговори з переможцем – євроскептичною і антиукраїнською Smer-SD експрем’єра Роберта Фіцо, який отримав мандат на формування уряду.

"Ми розуміємо свою позицію як партії, без якої неможливий будь-який формат правлячої коаліції", – зазначив Пеллегріні.

Він зазначив, що не збирається співпрацювати з Фіцо на нерівних умовах, і якщо перемовини завершаться невдало, "Голос" готовий говорити про коаліцію з чотирьох політсил з "Прогресивною Словаччиною".

Пеллегріні підтвердив, що вже мав неформальну зустріч з лідером "Прогресивної Словаччини" Міхалом Шимечкою, але на питання, чи той йому вже пропонував прем’єрську посаду, сказав, що вони "не обговорювали функції".

Пеллегріні також ухилився від конкретики у тому, що хоче отримати для входження у коаліцію.

Нагадаємо, лідер партії-переможиці виборів, експрем'єр Роберт Фіцо отримав два тижні на формування уряду.

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