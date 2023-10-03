Словакия: партия, имеющая "золотую акцию" в формировании правительства, допускает коалицию и без Фицо

Партия "Голос" экс-премьера Словакии Петера Пеллегрини, от выбора которой зависит формат нового правительства, допускает участие в коалиции и с победителем выборов, антиукраинской партией Smer-SD, и в других форматах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство TASR.

Петер Пеллегрини в комментарии СМИ после встречи с президентом заявил, что его партия пока не исключает никаких форматов правительства, хотя сначала начнет переговоры с победителем – евроскептической и антиукраинской Smer-SD экс-премьера Роберта Фицо, который получил мандат на формирование правительства.

"Мы понимаем свою позицию как партии, без которой невозможен любой формат правящей коалиции", – отметил Пеллегрини.

Он отметил, что не собирается сотрудничать с Фицо на неравных условиях, и если переговоры завершатся неудачно, "Голос" готов говорить о коалиции из четырех политсил с "Прогрессивной Словакией".

Пеллегрини подтвердил, что уже имел неформальную встречу с лидером "Прогрессивной Словакии" Михалом Шимечкой, но на вопрос, предлагал ли тот ему уже премьерскую должность, сказал, что они "не обсуждали функции".

Пеллегрини также уклонился от конкретики в том, что хочет получить для вхождения в коалицию.

Напомним, лидер партии-победительницы выборов, экс-премьер Роберт Фицо получил две недели на формирование правительства.

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