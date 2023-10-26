Новий спікер Палати представників підтримує допомогу Україні "з умовами"

Новий спікер Палати представників США, республіканець-трампіст Майк Джонсон заявив, що підтримує надання допомоги Україні, але "з умовами".

Його заяву наводить NBC News, пише "Європейська правда".

Джонсона запитали, чи підтримує він збільшення допомоги Україні. "У нас будуть умови щодо цього, над якими ми працюємо", – відповів він.

"Ми хочемо підзвітності, й ми хочемо мати чіткі цілі від Білого дому. Але ми будемо вести ці дискусії. Це буде дуже продуктивно", – додав республіканець.

Палата представників США 25 жовтня після кількох тижнів спромоглась обрати нового спікера – ним став представник республіканської більшості Майк Джонсон, прихильник експрезидента Дональда Трампа.

Джонсон очолював юридичний захист Трампа під час імпічменту в Палаті представників та просив Верховний суд США скасувати результати президентських виборів 2020 року.

Ініціатива "Республіканці для України" поставила Майку Джонсону найнижчу оцінку в плані підтримки України. Він голосував лише за надання Україні ленд-лізу й послідовно підтримував ініціативи на скорочення допомоги Києву.

Палата представників США не могла ухвалювати нові закони, в тому числі й щодо допомоги Україні, без спікера. Тепер цю перепону знято.

Президент США Джо Байден привітав республіканця Майка Джонсона з обранням на посаду спікера Палати представників і закликав його сприяти ухваленню в Конгресі додаткового фінансування, зокрема й для України.