Спикер Палаты представителей анонсировал отдельный законопроект о помощи Израилю

Новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон в воскресенье заявил, что отдельный законопроект о помощи Израилю будет вынесен на рассмотрение Палаты представителей на этой неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

"На этой неделе мы собираемся внести в Палату представителей законопроект об отдельном финансировании Израиля. Я знаю, что наши коллеги, наши коллеги-республиканцы в Сенате, имеют подобный законопроект", – сказал Джонсон в интервью Fox News "Sunday Morning Futures".

"Мы считаем, что это насущная и срочная потребность. В мире происходит много вещей, которые мы должны решить. И мы это сделаем. Но сейчас то, что происходит в Израиле, требует внимания. И я думаю, что мы должны разделить это (помощь – ред.) и пройти через это", – сказал Джонсон.

Напомним, Майк Джонсон в четверг выступил за то, чтобы Конгресс рассматривал помощь Украине и Израилю отдельно, а также требует от Белого дома большей отчетности по помощи Украине. Джонсон, однако, засвидетельствовал свою приверженность политике США по помощи Украине.

"Мы не можем позволить Владимиру Путину победить, потому что, я считаю, он там не остановится и это возможно поощрит Китай двигаться в Тайване", – сказал Джонсон в интервью Fox News в четверг. "Мы их не оставим", – добавил Джонсон об украинцах.

Перед интервью Джонсон провел встречу с президентом США Джо Байденом. Во время встречи в Белом доме, законодатель передал советнику по национальной безопасности США Джейку Салливану 12 вопросов относительно помощи Украине, указал он.

В воскресном интервью Джонсон сказал, что он верит, что отдельный пакет помощи Израилю будет иметь поддержку обеих партий как в Палате представителей, так и в Сенате.

"Я не намерен использовать это для каких-либо партийных политических игр. Это очень серьезное дело", – сказал он.

Председатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам республиканец Майкл Маккол в воскресенье также предположил, что на этой неделе может быть рассмотрен отдельный законопроект о помощи Израилю, тогда как помощь другим странам, находящимся в конфликте, будет предоставляться отдельно.

"Мы будем иметь это как отдельный законопроект в зале Палаты представителей на этой неделе. Но мы не можем забывать о других противниках, связанных с Ираном, которые вызывают проблемы в Израиле, а также о России, Украине и Европе, а также угрозу Китая для Тихого океана", – сказал Маккол.

Бюджетный запрос Белого дома в Конгресс предусматривает около $61,4 млрд для Украины, из которых $46,1 млрд составляют оборонные расходы и $11,8 млрд – прямая бюджетная поддержка.

После избрания Майк Джонсон заявил, что поддерживает предоставление помощи Украине, но "с условиями".

Подробно о Джонсоне читайте в статье: Трампист как компромисс. Что означает для Украины избрание нового спикера в Конгрессе США.