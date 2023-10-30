Міністр юстиції Німеччини попередив про наслідки для антисемітів

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман попередив про наслідки для іммігрантів, які демонструють антисемітську поведінку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

"Ми вживаємо запобіжних заходів проти натуралізації антисемітів", – заявив політик.

За його словами, органи, що займаються питаннями натуралізації, повинні в майбутньому "розслідувати навіть такі дрібні правопорушення, як образа, щоб визначити, чи не були ці дії вчинені з антисемітських мотивів". Якщо суддя встановить наявність таких мотивів, "винний більше не зможе стати громадянином Німеччини", сказав Бушман.

"Для осіб, які не мають німецького паспорта, ми також повинні враховувати наслідки, передбачені законом про перебування в країні", – додав він.

Бушман підкреслив, що на Німеччині лежить історична відповідальність.

"Ніколи більше євреї в Німеччині не повинні ставати жертвами терору і переслідувань. Проти тих, хто це не поважає, ми повинні діяти з усією суворістю", – заявив глава Мін'юсту ФРН.

Коментуючи пропалестинські демонстрації, що почалися на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході, Бушман зазначив: "У країні, де з'явився Голокост, ніхто не повинен святкувати масове вбивство євреїв".

Після масштабної атаки радикального ісламістського руху ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня в Німеччині фіксують зростання кількості злочинів антисемітського та антиізраїльського спрямування, як-от спалювання ізраїльських прапорів або антисемітські графіті. Тільки в Берліні, за даними місцевої поліції, вже зареєстровано понад 850 злочинів, пов'язаних із близькосхідним конфліктом.

Як повідомлялося, німецький парламент розгляне закон, за яким люди, які вчинили антисемітські дії, ніколи не зможуть отримати громадянство країни.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц під час відкриття нової синагоги пообіцяв викорінити антисемітизм в країні на тлі сплеску антиєврейських інцидентів через конфлікт Ізраїлю та ХАМАС.