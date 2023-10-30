Министр юстиции Германии предупредил о последствиях для антисемитов

Министр юстиции Германии Марко Бушман предупредил о последствиях для иммигрантов, которые демонстрируют антисемитское поведение.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

"Мы принимаем меры против натурализации антисемитов", – заявил политик.

По его словам, органы, занимающиеся вопросами натурализации, должны в будущем "расследовать даже такие мелкие правонарушения, как оскорбление, чтобы определить, не были ли эти действия совершены по антисемитским мотивам". Если судья установит наличие таких мотивов, "виновный больше не сможет стать гражданином Германии", сказал Бушман.

"Для лиц, не имеющих немецкого паспорта, мы также должны учитывать последствия, предусмотренные законом о пребывании в стране", – добавил он.

Бушман подчеркнул, что на Германии лежит историческая ответственность.

"Никогда больше евреи в Германии не должны становиться жертвами террора и преследований. Против тех, кто это не уважает, мы должны действовать со всей строгостью", – заявил глава Минюста ФРГ.

Комментируя пропалестинские демонстрации, начавшиеся на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, Бушман отметил: "В стране, где появился Холокост, никто не должен праздновать массовое убийство евреев".

После масштабной атаки радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль 7 октября в Германии фиксируют рост количества преступлений антисемитского и антиизраильского направления, таких как сжигание израильских флагов или антисемитские граффити. Только в Берлине, по данным местной полиции, уже зарегистрировано более 850 преступлений, связанных с ближневосточным конфликтом.

Как сообщалось, немецкий парламент рассмотрит закон, по которому люди, совершившие антисемитские действия, никогда не смогут получить гражданство страны.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц во время открытия новой синагоги пообещал искоренить антисемитизм в стране на фоне всплеска антиеврейских инцидентов из-за конфликта Израиля и ХАМАС.