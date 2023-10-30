Президентка Грузії: Неприємно, коли у твоїй країні люди розмовляють мовою ворога

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі вбачає небезпеку в тому, що тисячі росіян перебувають на території Грузії та розмовляють російською мовою.

Про це вона сказала в інтерв’ю CBS News, повідомляє "Європейська правда".

"Дуже неприємно, коли у твоїй власній країні є люди, які розмовляють мовою ворога. І які вважають, що вони вдома", – сказала Зурабішвілі, маючи на увазі десятки тисяч росіян, які приїхали до Грузії після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

За словами Зурабішвілі, росіяни в Грузії поводяться та почуваються так, наче вони вдома, і в цьому є загроза.

"Тож існує тонка межа. І цієї межі потрібно дотримуватися, щоб у нас не було інцидентів у майбутньому, які б дозволили Росії використовувати свою улюблену доктрину захисту російськомовних громадян", – сказала Зурабішвілі.

Вона додала, що не має повноважень на своїй посаді, аби закрити кордон для росіян, натомість це питання перебуває у компетенції уряду.

Статистика за минулий рік свідчить, що громадяни РФ склали найбільшу частку серед людей, які протягом 2022 року в’їхали на територію Грузії і залишилися на тривалий час; українці опинилися на третьому місці.

За даними соцопитування, що проводили навесні, 79% грузинів виступають за те, аби для громадян РФ скасували безвізовий режим, але партія влади не підтримує такий крок.