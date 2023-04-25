79% грузинів підтримують скасування безвізу для росіян

У Грузії 79% людей виступають за те, аби для громадян Російської Федерації скасували безвізовий режим.

Про це свідчить опитування Центру соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту (IRI), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Interpress news.

"Грузини також втомилися від російської присутності у своїй країні. 79% виступають проти безвізового режиму для росіян, проти реєстрації росіянами бізнесу в Грузії і проти купівлі росіянами нерухомості в Грузії", – йдеться у результатах опитування.

Це ж опитування показало, що рекордні 89% громадян Грузії підтримують вступ країни до ЄС.

Масова міграція громадян Росії в Грузію почалася після початку повномасштабної війни в Україні в лютому 2022 року. Було дві великі хвилі – навесні минулого року і восени, після оголошення мобілізації на території Росії.

Відомо, що росіяни за 2022 рік відкрили у Грузії понад 100 тисяч банківських рахунків.

Опозиція у Грузії пропонувала скоротити безвіз для росіян до 30 днів замість року, щоб обмежити неконтрольовану міграцію з Росії. Влада Грузії неодноразово заявляла, що не бачить жодних загроз у масовій міграції росіян до країни.