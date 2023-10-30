Президент Грузии: Неприятно, когда в твоей стране люди разговаривают на языке врага

Грузинский президент Саломе Зурабишвили видит опасность в том, что тысячи россиян находятся на территории Грузии и разговаривают на русском языке.

Об этом она сказала в интервью CBS News, сообщает "Европейская правда".

"Очень неприятно, когда в твоей собственной стране есть люди, которые говорят на языке врага. И которые считают, что они дома", – сказала Зурабишвили, имея в виду десятки тысяч россиян, которые приехали в Грузию после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По словам Зурабишвили, россияне в Грузии ведут себя и чувствуют себя так, как будто они дома, и в этом есть угроза.

"Поэтому существует тонкая грань. И эту грань нужно соблюдать, чтобы у нас не было инцидентов в будущем, которые бы позволили России использовать свою любимую доктрину защиты русскоязычных граждан", – сказала Зурабишвили.

Она добавила, что не имеет полномочий на своем посту, чтобы закрыть границу для россиян, зато этот вопрос находится в компетенции правительства.

Статистика за прошлый год свидетельствует, что граждане РФ составили наибольшую долю среди людей, которые в течение 2022 года въехали на территорию Грузии и остались на длительное время; украинцы оказались на третьем месте.

По данным соцопроса, проводившегося весной, 79% грузин выступают за то, чтобы для граждан РФ отменили безвизовый режим, но партия власти не поддерживает такой шаг.