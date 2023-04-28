Росіяни склали найбільшу частку серед людей, які в’їхали до Грузії у 2022 році

Громадяни Росії склали найбільшу частку серед людей, які протягом 2022 року в’їхали на територію Грузії і залишилися на тривалий час; на третьому місці – українці.

Як повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда", про це свідчить повідомлення Національної служби статистики.

Населення Грузії минулого року зросло на 1,3% за рахунок міграції, тоді як смертність залишалася вищою за народжуваність.

Позитивне сальдо міграції склало 55 тисяч осіб: до країни в’їхали майже 180 тисяч, виїхали – трохи більше 125 тисяч. Це переважно вікова група 15-54 роки.

Громадяни Росії – найчисельніші серед тих, хто приїхав до Грузії у 2022 році і налічують близько 62 300 осіб. При цьому, виїхали у 2022 році 5935 громадян РФ.

На другому місці за кількістю тих, хто в’їхав до Грузії – громадяни країни, близько 54 400 осіб. Виїхали з країни при цьому 100 800 громадян Грузії, майже вдвічі більше.

Третя найбільша група серед іммігрантів до Грузії – українці, близько 20700 осіб. Поїхали з країни у 2022 році 2 004 громадян України.

Четверта найбільша група – білоруси (близько 13 тисяч), поїхали з Грузії у 2022 році 852 громадян Білорусі.

До іммігрантів зараховують у статистиці осіб, які приїхали в країну і пробули не менше 183 днів за останні 12 місяців, і Грузія до цього не була країною їхнього постійного проживання. Дзеркальний підхід діє щодо еміграції.

Нагадаємо, масова міграція громадян Росії в Грузію почалася після початку повномасштабної війни в Україні в лютому 2022 року. Було дві великі хвилі – навесні минулого року і восени, після оголошення мобілізації на території Росії.

Відомо, що росіяни за 2022 рік відкрили у Грузії понад 100 тисяч банківських рахунків.

Соцопитування свідчать, що 79% мешканців Грузії виступають за те, аби для громадян Російської Федерації скасували безвізовий режим.

Опозиція у Грузії пропонувала скоротити безвіз для росіян до 30 днів замість року, щоб обмежити неконтрольовану міграцію з Росії. Влада Грузії неодноразово заявляла, що не бачить жодних загроз у масовій міграції росіян до країни.