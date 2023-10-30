Держдеп про антиєврейські погроми в Дагестані: Звинувачувати Україну – абсурд

Речник Державного департаменту США Метью Міллер у понеділок відкинув заяви Росії про нібито причетність України до антиєврейських погромів в аеропорту Махачкали, що в Дагестані, напередодні.

Про це Міллер сказав у понеділок на брифінгу, передає кореспондент "Європейської правди".

Марія Захарова, яка є представницею російського МЗС, у понеділок розповіла, що події в Дагестані стали наслідком "спланованої і здійсненої ззовні провокації", в якій ключову роль зіграв "київський режим".

Як доказ вона навела реакцію президента Володимира Зеленського на події, яку той опублікував у соцмережах.

"Я бачив їхні заяви зі звинуваченням України. Це абсурд, звісно ж", – коротко прокоментував речник Держдепу.

Він додав, що Росія повинна притягти до відповідальності винних в антиєврейських заворушеннях у Дагестані напередодні.

Нагадаємо, у неділю 29 жовтня в Махачкалі (Дагестан, РФ) учасники антисемітської акції увірвалися в аеропорт і намагалися проникнути в літак із Тель-Авіва, шукаючи євреїв, а росіян пропускали.

У Єврокомісії засудили антиєврейські заворушення у російському Дагестані. А в НАТО вважають, що ці заворушення невигідні Кремлю та є одним із проявів радикалізації російського суспільства.