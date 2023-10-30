У НАТО назвали сутички в аеропорту Махачкали проявом радикалізації російського суспільства

Учорашні заворушення в дагестанському аеропорту Махачкала не вигідні Кремлю, хоча це і результат розпалювання ненависті російською пропагандою.

Про це заявив директор Центру передового досвіду в галузі стратегічних комунікацій НАТО Яніс Сартс у програмі Латвійського телебачення "Ранкова панорама", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

На думку Сартса, сутички – це один із проявів радикалізації російського суспільства.

"Російські ЗМІ розпалюють ненависть до українців, Заходу, а тепер і до Ізраїлю. Напруженість у Росії зростає, і Дагестан – одне з місць, звідки родом багато хто з тих, хто загинув в Україні", – сказав Сартс, додавши, що події в Махачкалі не викликали особливого здивування.

За його словами, те, що сталося, було реакцією людей на конкретну ситуацію.

"Такі прояви не вигідні Кремлю, і будуть спроби їх придушити", – сказав експерт, додавши, що це відбуватиметься "єдиним способом, який вони знають, – силою".

Кремлю і центральній владі ніщо не загрожує, але з точки зору логіки авторитарної системи такі прояви – щось таке, чого допускати не можна, бо події можуть зайти непередбачувано далеко.

Нагадаємо, у Махачкалі (РФ) в неділю учасники антисемітської акції увірвалися в аеропорт і намагалися проникнути в літак з Тель-Авіва, шукаючи євреїв, аеропорт зачинили.

Понад 20 людей постраждали через заворушення в аеропорту.