Госдеп об антиеврейских погромах в Дагестане: Обвинять Украину - абсурд

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер в понедельник отверг заявления России о якобы причастности Украины к антиеврейским погромам в аэропорту Махачкалы, что в Дагестане, накануне.

Об этом Миллер сказал в понедельник на брифинге, передает корреспондент "Европейской правды".

Мария Захарова, которая является представительницей российского МИД, в понедельник рассказала, что события в Дагестане стали следствием "спланированной и осуществленной извне провокации", в которой ключевую роль сыграл "киевский режим".

В качестве доказательства она привела реакцию президента Владимира Зеленского на события, которую тот опубликовал в соцсетях.

"Я видел их заявления с обвинением Украины. Это абсурд, конечно же", – коротко прокомментировал представитель Госдепа.

Он добавил, что Россия должна привлечь к ответственности виновных в антиеврейских беспорядках в Дагестане накануне.

Напомним, в воскресенье 29 октября в Махачкале (Дагестан, РФ) участники антисемитской акции ворвались в аэропорт и пытались проникнуть в самолет из Тель-Авива, ища евреев, а россиян пропускали.

В Еврокомиссии осудили антиеврейские беспорядки в Дагестане. В НАТО считают, что эти беспорядки невыгодны Кремлю и являются одним из проявлений радикализации российского общества.