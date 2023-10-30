Російські хакери отримали доступ до листування понад 600 тисяч держслужбовців США

Згідно з оцінками Управління кадрового менеджменту США, кіберзловмисники, пов’язані з РФ, під час атаки цього року змогли отримати доступ до електронних адрес близько 632 тисяч федеральних службовців міністерств оборони та юстиції.

Про це йдеться у звіті відомства, з яким ознайомився Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

У результаті кіберінциденту, який стався 28 і 29 травня, хакери скористались вразливість файлообмінника MOVEit та отримали доступ до урядових електронних адрес, посилань на опитування державних службовців, і внутрішніх даних Управління кадрового менеджменту США.

Постраждали співробітники Міністерства юстиції США та різних підрозділів Міністерства оборони: Військово-повітряних сил, Сухопутних військ, Інженерного корпусу армії США, офісу голови Пентагону, Об'єднаного штабу та деяких інших оборонних агентств.

Відомство охаракеризувало злам як "серйозний інцидент", але заявило, що не має підстав вважати, що він становить значний ризик і що скомпрометовані дані "загалом мають низький рівень секретності".

В атаці звинуватили російськомовне хакерське угрупування під назвою Clop, або Cl0p, яке вважають пов’язаним із Росією. Від його дій загалом постраждали понад 2500 організацій у США.

Угруповання раніше брало на себе відповідальність за кібератаку зокрема на BBC, British Airways, нафтового гіганта Shell та владу штатів Міннесота й Іллінойс.