Российские хакеры получили доступ к переписке более 600 тысяч госслужащих США

Согласно оценкам Управления кадрового менеджмента США, киберзлоумышленники, связанные с РФ, во время атаки в этом году смогли получить доступ к электронным адресам около 632 тысяч федеральных служащих министерств обороны и юстиции.

Об этом говорится в отчете ведомства, с которым ознакомился Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

В результате киберинцидента, который произошел 28 и 29 мая, хакеры воспользовались уязвимостью файлообменника MOVEit и получили доступ к правительственным электронным адресам, ссылкам на опросы государственных служащих, и внутренним данным Управления кадрового менеджмента США.

Пострадали сотрудники Министерства юстиции США и различных подразделений Министерства обороны: Военно-воздушных сил, Сухопутных войск, Инженерного корпуса армии США, офиса главы Пентагона, Объединенного штаба и некоторых других оборонных агентств.

Ведомство охарактеризовало взлом как "серьезный инцидент", но заявило, что не имеет оснований считать, что он представляет значительный риск и что скомпрометированные данные "в целом имеют низкий уровень секретности".

В атаке обвинили русскоязычную хакерскую группировку под названием Clop, или Cl0p, которую считают связанной с Россией. От ее действий в целом пострадали более 2500 организаций в США.

Группировка ранее брала на себя ответственность за кибератаку в частности на BBC, British Airways, нефтяного гиганта Shell и власти штатов Миннесота и Иллинойс.