Фіцо хоче домовитися про депортацію біженців зі Словаччини назад до Угорщини
Глава словацького уряду Роберт Фіцо хоче домовитися про те, щоб Словаччина могла депортувати біженців назад до Угорщини.
Про це Фіцо сказав у понеділок на пресконференції на прикордонному переході Братислава-Райка, його цитує угорське видання Telex, пише "Європейська правда".
"Ми хочемо дати зрозуміти всім, що Словаччина готова і буде захищати свою територію від нелегальної міграції", – сказав Фіцо.
За його словами, Словаччина здатна зупинити біженців на угорсько-словацькому кордоні довжиною приблизно 650 кілометрів. Це робитимуть із залученням коней, собак, автомобілів, обладнаних тепловізорами, і безпілотників. На прикордонному переході Райка встановили водомет.
"Ми нанесли на мапу частину кордону, де найчастіше відбувається незаконний перетин, тому ми зосереджуємо найважливішу техніку на цих ділянках", – сказав Фіцо.
За словами Фіцо, кожен нелегальний мігрант буде затриманий, та буде зроблена спроба депортувати його назад до Угорщини. Водночас Фіцо визнав, що поки не досяг відповідної угоди з урядом Угорщини.
"Ми готуємо візит до Угорщини, де хочемо обговорити виконання зобов'язань, що випливають з угоди про реадмісію, але ця зустріч ще потребує подальших підготовчих переговорів", – додав глава словацького уряду.
На початку жовтня Словаччина відновила прикордонний контроль на угорському кордоні, оскільки за останні місяці до країни прибули більше мігрантів, ніж раніше.
За словами Фіцо, у 2023 році угорсько-словацький кордон перетнули понад 46 тисяч нелегальних мігрантів. На своїй пресконференції в понеділок він повідомив, що через це до угорського кордону спрямують серйозні військові сили.
Напередодні Словенія продовжила поліцейські перевірки на кордоні з Хорватією та Угорщиною ще на 20 днів, до 19 листопада.