Фицо хочет договориться о депортации беженцев из Словакии обратно в Венгрию

Глава словацкого правительства Роберт Фицо хочет договориться о том, чтобы Словакия могла депортировать беженцев обратно в Венгрию.

Об этом Фицо сказал в понедельник на пресс-конференции на пограничном переходе Братислава-Райка, его цитирует венгерское издание Telex, пишет "Европейская правда".

"Мы хотим дать понять всем, что Словакия готова и будет защищать свою территорию от нелегальной миграции", – сказал Фицо.

По его словам, Словакия способна остановить беженцев на венгерско-словацкой границе длиной примерно 650 километров. Это будут делать с привлечением лошадей, собак, автомобилей, оборудованных тепловизорами, и беспилотников. На пограничном переходе Райка установили водомет.

"Мы нанесли на карту часть границы, где чаще всего происходит незаконное пересечение, поэтому мы сосредотачиваем важнейшую технику на этих участках", – сказал Фицо.

По словам Фицо, каждый нелегальный мигрант будет задержан, и будет предпринята попытка депортировать его обратно в Венгрию. В то же время Фицо признал, что пока не достиг соответствующего соглашения с правительством Венгрии.

"Мы готовим визит в Венгрию, где хотим обсудить выполнение обязательств, вытекающих из соглашения о реадмиссии, но эта встреча еще требует дальнейших подготовительных переговоров", – добавил глава словацкого правительства.

В начале октября Словакия возобновила пограничный контроль на венгерской границе, поскольку за последние месяцы в страну прибыли больше мигрантов, чем раньше.

По словам Фицо, в 2023 году венгерско-словацкую границу пересекли более 46 тысяч нелегальных мигрантов. На своей пресс-конференции в понедельник он сообщил, что из-за этого к венгерской границе будут направлены серьезные военные силы.

Накануне Словения продлила полицейские проверки на границе с Хорватией и Венгрией еще на 20 дней, до 19 ноября.