Словенія продовжила перевірки на кордоні з Хорватією та Угорщиною

Словенія продовжила поліцейські перевірки на кордоні з Хорватією та Угорщиною ще на 20 днів, до 19 листопада, посилаючись на занепокоєння щодо тероризму та організованої злочинності.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Словенія відновила прикордонні перевірки 21 жовтня – в день, коли Італія запровадила перевірки на словенському кордоні. Це рішення Рим пояснив підвищеними ризиками для безпеки через діяльність організованих злочинних угруповань і ескалацією напруженості на Близькому Сході.

Уряд Словенії перерахував ті ж причини, але тепер також зазначив, що перевірки були запроваджені з метою внутрішньої безпеки і через терористичні загрози.

Словенські поліцейські не проводять систематичні перевірки, а зосереджуються на потенційно підозрілих транспортних засобах і пасажирах.

Після закінчення нового терміну перевірки, ймовірно, будуть продовжені ще на місяць, заявили в Міністерстві внутрішніх справ Словенії.

Між тим, Італія допустила продовження контролю на кордоні зі Словенією і в наступному році.