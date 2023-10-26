У Німеччині арештували підприємця, який міг продати Росії двигуни для дронів "Орлан-10"

Підприємця з центральної Німеччини в середу арештували за підозрою в постачанні Росії двигунів для безпілотників "Орлан-10" в порушення санкційного режиму, запровадженого після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це в четвер повідомили прокуратура Франкфурта-на-Майні та Головне митне управління в Бонні, пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Обвинувачений перебуває під слідством за підозрою в порушенні німецького закону про зовнішню торгівлю й платежі.

Стверджується, що у 2022 та 2023 роках він постачав моделі авіаційних двигунів, електронні компоненти та інші матеріали через посередника в Гонконзі компанії, що базується в Санкт-Петербурзі.

За даними слідства, авіаційні двигуни тієї моделі, яку німецький підприємець збував у Росію, використовуються зокрема в російських розвідувальних безпілотниках "Орлан-10". Їх російські збройні сили використовують у війні проти України для наведення артилерійського вогню.

Слідчі управління карного розшуку митниці вилучили у компанії обвинуваченого загалом 120 таких двигунів ще влітку 2023 року, запобігши таким чином можливому експорту до Росії.

Крім того, підприємця звинувачують у незаконному вивезенні з Німеччини двох дорогих автомобілів. Вони теж нібито були ввезені в Росію через Гонконг, що порушує санкційний режим ЄС.

Згідно з повідомленням, вартість усіх незаконно вивезених товарів становить близько двох мільйонів євро. Німецькі правоохоронці також провели обшуки в шести житлових і офісних приміщеннях, пов’язаних з обвинуваченим.

Ще на початку року німецькі правоохоронці звернули увагу на те, що сусідні з Росією країни купують дедалі більше німецьких товарів і, ймовірно, обходячи західні санкції, продають їх Москві.

Такі випадки нещодавно зафіксувала, серед іншого, Служба безпеки та інформації Чехії.