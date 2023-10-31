В Нидерландах посадили россиянина за уклонение от санкций ЕС

Суд в Нидерландах частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и присудил 56-летнему российскому предпринимателю Дмитрию К. 18 месяцев заключения и 200 тысяч евро штрафа за поставку в Россию микросхем в обход санкций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на нидерландского вещателя NOS.

Россиянина задержали в прошлом году в селе Горссель в нидерландской провинции Гелдерланд после того, как служба финансовых расследований Нидерландов заинтересовалась подозрительными транзакциями на его счету.

Выяснилось, что мужчина, до этого шесть лет занимавшийся торговлей микрочипами и дронами, в течение семи месяцев отправлял эти товары в Россию, что нарушало санкционный режим Европейского Союза.

Дмитрий К. пытался обойти санкции через фиктивные компании на Мальдивах, которые использовались для импорта электроники российским оборонным компаниям.

Нидерландский суд пришел к выводу, что предприниматель намеренно пытался обойти санкции ЕС, чем нанес "серьезный ущерб серьезным образом" механизму, призванному отрезать Россию от критически важных технологий для оборонной промышленности.

"После объявления санкций "бизнес-модель" ответчика, по сути, заключалась в уклонении от санкций", – говорится в приговоре, цитируемом NOS.

Нидерландская прокуратура просила для Дмитрия К. три года заключения и 200 тысяч евро штрафа, но суд согласился на 18 месяцев лишения свободы.

Это первое дело об игнорировании санкций против России, которое передано на рассмотрение нидерландского уголовного суда.

Ранее в этом месяце прокуратура Нидерландов наказала четыре нидерландских компании и восемь человек за помощь РФ в строительстве Керченского моста.