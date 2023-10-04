Схвалення нових законів у США на паузі до обрання нового спікера Палати представників - посол

Палата представників США не зможе ухвалювати нові закони, в тому числі і щодо допомоги Україні, до обрання нового спікера.

Як пише "Європейська правда", про це сказала посол України у США Оксана Маркарова у своєму коментарі щодо безпрецедентної відставки спікера Палати представників США.

"До обрання нового Спікера Палата не може голосувати закони, однак вся інша робота, в тому числі в комітетах, продовжується", – зазначила Маркарова.

Вона повідомила також, що Палата представників планує повернутися до роботи не раніше наступного вівторка, а до того триватимуть дискусії щодо можливих кандидатів.

"Багато імен вже активно обговорюють – від традиційно в таких випадках лідера більшості Скаліза, який є наступним у партійній ієрархії після спікера, до багатьох інших імен, однак поки кандидат чи кандидати не будуть публічно висунуті, обговорювати це зарано. Можу тільки сказати, що з переважною більшістю імен, які звучать, та їх командами у нас побудовано гарний конструктивний діалог", – зазначила Маркарова, додавши, що українські димпломати продовжують роботу з Конгресом на усіх рівнях.

Нагадаємо, у вівторок з ініціативи ультраправого крила республіканців у Конгресі вперше в історії втратив посаду спікер Палати представників США – республіканець Кевін Маккарті. Протрампівське крило партії звинуватило його у компромісах з демократами задля ухвалення тимчасового бюджету і "таємній угоді" щодо допомоги Україні.

Після відставки Маккарті в.о. спікера тимчасово буде посаду Патрік Макгенрі, голова комітету Палати представників із фінансових послуг.

Терміни обрання нового спікера спрогнозувати важко, оскільки республіканці мають незначну більшість – 221 проти 212 у демократів, і голосів лише п'яти з них достатньо, аби заблокувати будь-яке призначення.

У Білому домі перед голосуванням висловили впевненість, що попри ситуацію зі зняттям Маккарті з посади Конгрес зможе підтримати додаткове фінансування для оборонних потреб України.

Наскільки відомо, із виділених Конгресом 25,9 мільярда доларів на поповнення запасів озброєнь, які надходили в Україну, залишилося 1,6 мільярда доларів. Крім того, у США залишилося близько 5,4 мільярда доларів на постачання зброї та техніки зі своїх запасів. США вже вичерпали б ці кошти, якби на початку року Пентагон не зрозумів, що переоцінив уже відправлене обладнання.