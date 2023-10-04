Палата представителей США не сможет принимать новые законы, в том числе и о помощи Украине, до избрания нового спикера.

Как пишет "Европейская правда", об этом сказала посол Украины в США Оксана Маркарова в своем комментарии относительно беспрецедентной отставки спикера Палаты представителей США.

"До избрания нового спикера Палата не может голосовать законы, однако вся остальная работа, в том числе в комитетах, продолжается", – отметила Маркарова.

Она сообщила также, что Палата представителей планирует вернуться к работе не раньше следующего вторника, а до того будут продолжаться дискуссии относительно возможных кандидатов.

"Многие имена уже активно обсуждают – от традиционно в таких случаях лидера большинства Скализа, который является следующим в партийной иерархии после спикера, до многих других имен, однако пока кандидат или кандидаты не будут публично выдвинуты, обсуждать это рано. Могу только сказать, что с подавляющим большинством имен, которые звучат, и их командами у нас построен хороший конструктивный диалог", – отметила Маркарова, добавив, что украинские дипломаты продолжают работу с Конгрессом на всех уровнях.

Напомним, во вторник по инициативе ультраправого крыла республиканцев в Конгрессе впервые в истории потерял должность спикер Палаты представителей США – республиканец Кевин Маккарти. Протрамповское крыло партии обвинило его в компромиссах с демократами для принятия временного бюджета и "тайном соглашении" о помощи Украине.

После отставки Маккарти и.о. спикера временно будет Патрик Макгенри, председатель комитета Палаты представителей по финансовым услугам.

Сроки избрания нового спикера спрогнозировать трудно, поскольку республиканцы имеют незначительное большинство – 221 против 212 у демократов, и голосов только пяти из них достаточно, чтобы заблокировать любое назначение.

В Белом доме перед голосованием выразили уверенность, что несмотря на ситуацию со снятием Маккарти с должности Конгресс сможет поддержать дополнительное финансирование для оборонных нужд Украины.

Насколько известно, из выделенных Конгрессом 25,9 миллиарда долларов на пополнение запасов вооружений, которые поступали в Украину, осталось 1,6 миллиарда долларов. Кроме того, у США осталось около 5,4 миллиарда долларов на поставку оружия и техники из своих запасов. США уже исчерпали бы эти средства, если бы в начале года Пентагон не понял, что переоценил уже отправленное оборудование.