Заключение Конституционного суда Грузии по импичменту президента будет в середине октября

Конституционный суд Грузии предоставит свое заключение о том, нарушила ли основной закон президент Саломе Зурабишвили, отправившись в зарубежные визиты без согласия правительства, 14-15 октября.

Об этом сообщил судья Конституционного суда Георгий Тевдорашвили, пишет "Европейская правда" со ссылкой на проект SOVA.

"Конечно, дело важное и суд подготовит заключение за месяц – срок, предусмотренный Конституцией. Обычно один месяц отсчитывается от подачи иска в суд, и к середине октября, до 14-15 октября, заключение в суде должно быть готово", – сказал судья.

Конституционный суд Грузии 3 октября начал рассмотрение конституционного представления депутатов партии власти "Грузинская мечта" об импичменте президента Саломе Зурабишвили.

Президент на процессе не присутствует, в суде ее представляют Тамар Чугошвили и Майя Копалеишвили.

Предметом рассмотрения является возможное нарушение конституции в связи с осуществлением президентом Грузии представительских полномочий во внешних отношениях без согласия правительства Грузии.

В случае признания судом, что действия Зурабишвили – зарубежные визиты без одобрения правительства – являются нарушением, партия инициирует голосование за импичмент в парламенте.

Впрочем, у "Грузинской мечты" не хватает необходимых для одобрения 100 голосов. Объявить импичмент Зурабишвили получится только при условии, что правящему большинству удастся привлечь часть депутатов от оппозиции.

Читайте также о том, как отказ от санкций вынуждает Тбилиси готовиться к протестам.