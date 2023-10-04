В Італії вважають можливими переговори між Україною та РФ наступної весни

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив про можливість переговорів між Україною та РФ наступної весни.

Як пише "Європейська правда", його цитує агентство ANSA.

Посадовець пояснив це тим, що навесні 2024 року українські та російські збройні сили вичерпують свої можливості для здобутків на полі бою.

"Я думаю, що наступна весна може стати часом, коли обидві сторони вичерпають свої ресурси для досягнення прориву, внаслідок чого може відкритися спроба діалогу", – вважає Крозетто.

Водночас міністр оборони Італії вважає, що вже цієї зими є ймовірною відповідь Росії на нинішній український контрнаступ.

Повідомлялося, що декілька західних посадовців публічно заговорили про те, що у країн НАТО завершуються запаси зброї та боєприпасів, які вони можуть віддавати Україні без ризиків для себе, і слід якнайшвидше нарощувати виробництво.

Також цього тижня видання The Telegraph з посиланням на неназваного військового високопосадовця повідомило, що у Британії фактично закінчилася зброя, яку вона може передавати Україні без ризиків для себе.

Ці заяви стали додатковим тривожним сигналом після подій у США, де у тимчасовий бюджет не включили пакет допомоги Україні через суперечки з ультраправими республіканцями, а тепер ухвалення наступних законів відкладається на невизначений час у зв’язку з безпрецедентною відставкою спікера Палати представників.

Нагадаємо, минулої п'ятниці у Києві відбувся великий форум оборонної промисловості, на який за запрошенням України приїхали понад 250 компаній з 30 країн. На ньому президент України Володимир Зеленський анонсував, серед іншого, створення Альянсу оборонних індустрій.