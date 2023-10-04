В Италии считают возможными переговоры между Украиной и РФ следующей весной

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил о возможности переговоров между Украиной и РФ следующей весной.

Как пишет "Европейская правда", его цитирует агентство ANSA.

Чиновник объяснил это тем, что весной 2024 года украинские и российские вооруженные силы исчерпывают свои возможности для достижений на поле боя.

"Я думаю, что следующая весна может стать временем, когда обе стороны исчерпают свои ресурсы для достижения прорыва, в результате чего может открыться попытка диалога", – считает Крозетто.

В то же время министр обороны Италии считает, что уже этой зимой вероятен ответ России на нынешнее украинское контрнаступление.

Сообщалось, что несколько западных чиновников публично заговорили о том, что у стран НАТО завершаются запасы оружия и боеприпасов, которые они могут отдавать Украине без рисков для себя, и следует как можно быстрее наращивать производство.

Также на этой неделе издание The Telegraph со ссылкой на неназванного военного чиновника сообщило, что у Британии фактически закончилось оружие, которое она может передавать Украине без рисков для себя.

Эти заявления стали дополнительным тревожным сигналом после событий в США, где во временный бюджет не включили пакет помощи Украине из-за споров с ультраправыми республиканцами, а теперь принятие следующих законов откладывается на неопределенное время в связи с беспрецедентной отставкой спикера Палаты представителей.

Напомним, в минувшую пятницу в Киеве состоялся крупный форум оборонной промышленности, на который по приглашению Украины приехали более 250 компаний из 30 стран. На нем президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, среди прочего, создание Альянса оборонных индустрий.